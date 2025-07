Pugilato: il 24/7 Tricolore superwelter in piazza a Mantova

Giovedì 24 luglio piazza Broletto a Mantova sarà l'epicentro del pugilato italiano. Il 'main event' dell'undicesima edizione del 'Memorial Lasagna' sarà infatti la sfida per il vacante titolo italiano dei pesi superwelter tra Mohammed Graich, pugile assistito dal procuratore Francesco Ventura, e il picchiatore romano Damiano Falcinelli. E' Un incontro atteso da tutti gli appassionati della 'nobile arte', che andrà in scena nella cornice della piazza mantovana teatro negli ultimi anni di grandi serate di boxe nel ricordo di Attilio Lasagna (campione in gioventù e per decenni maestro di generazioni di atleti) proprio davanti al suo bar oggi gestito dal figlio Marco. Gli organizzatori - lo stesso Ventura insieme alla Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna con la collaborazione della Promo Boxe Italia e con il patrocinio di Comune, Provincia, Confcommercio e Federboxe (Fpi) - proporranno anche un interessante 'sottoclou', con l'esordio da professionista del mantovano Antonio Mondillo. Questo match per il titolo italiano dei pesi superwelter (limite dei 69,85kg), lasciato vacante nei mesi scorsi dal fiorentino Paolo Bologna, promette scintille ed è difficile individuare un favorito. Mohammed Graich, 30enne nato in Marocco e residente a Bovolone, allievo del maestro Meo Gordini, dopo aver fallito la prima chance tricolore della sua carriera l'anno scorso di misura ai punti contro Schinina ora avrà una nuova opportunità di conquistare la cintura. Il 31enne romano Damiano Falcinelli, professionista dal 2014 e già campione italiano nel 2021, allievo del maestro Italo Mattioli, sarà però un osso durissimo. Lo score del romano della Montagnola è di 16 vittorie (7 per ko), un pareggio (pochi mesi fa proprio contro Bologna dopo un confronto memorabile) e due sole sconfitte (all'estero).