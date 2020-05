Boxe, Mayweather nella bufera: festa in piscina e in discoteca

Floyd Mayweather finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone. L'ex pugile, infatti, è stato pizzicato in un club in Arizona, l'International Boutique Nightclub a Scottsdale, senza mascherina o protezioni mentre partecipava a una festa in piscina con centinaia di altre persone (senza alcun distanziamento sociale). Non contento, nella notte tra sabato e domenica, si è anche dato alla pazza gioia in discoteca, ancora una volta senza alcuna minima precauzione. Per finire ha pensato bene di condividere il video sui social network (poi cancellato).