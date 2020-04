Accoltella rivale in amore: arrestata la figlia di Floyd Mayweather

La figlia di Floyd Mayweather, Iyanna, è stata arrestata con l'accusa di aggressione aggravata con arma mortale per avere accoltellato una donna a casa del rapper NBA Youngboy. Come appreso da TMZ, la 19enne si trova ora nel carcere di Houston. Secondo una prima ricostruzione, Iyanna è giunta a casa del cantante con cui avrebbe una relazione trovandolo in compagnia di un'altra, la madre di uno dei suoi 5 figli. Ne sarebbe nato un alterco, consumato in cucina, e sfociato nell'accoltellamento della rivale in amore.