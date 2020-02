Boxe, Fury campione del mondo dei massimi

Tyson Fury è ancora una volta campione del mondo dei pesi massimi. Il pugile inglese ha dominato sul ring di Las Vegas lo statunitnese Deontay Wilder, che difendeva il titolo WBC da imbattuto per l'undicesima volta, andando all'attacco fin da subito e buttando giù il rivale due volte prima che una raffica di pugni nel settimo round spingesse il suo angolo a porre fine alla tanto attesa rivincita per via di una ferita all'orecchio. Fury ha messo a terra Wilder nel terzo round con un destro che sembrava aver tagliato le gambe al campione e lo ha steso di nuovo al quinto round, questa volta con una sinistro. Nel dicembre del 2018 il match tra i due era finito in parità.