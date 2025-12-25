Sci: Livigno debutta in Cdm, pista Li Zeta ospiterà SuperG

Livigno ospiterà per la prima volta una gara di Coppa del Mondo di sci alpino, un traguardo di grande rilievo per la città che arriva a pochi mesi da un altro evento: i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. soli sei mesi dall'assegnazione la pista Li Zeta - situata nella ski area di Sitas - è stata preparata con attenzione, ottenendo riscontri positivi da parte degli addetti ai lavori. "Sono nato a Livigno e conosco bene la pista Li Zeta" afferma Lorenzo Galli, responsabile della squadra di velocità italiana, "il lavoro svolto è stato davvero eccellente. È una pista che parte con un tratto più scorrevole, prima di entrare nel primo muro, affrontare una traversa e poi il secondo muro. Livigno è sinonimo di sci alpino e, da livignasco, non posso che esserne orgoglioso". Come da regolamento per le piste che debuttano nel circuito della Coppa del Mondo, domani gli atleti avranno l'opportunità di testare il tracciato. Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, è prevista l'estrazione dei pettorali, al termine della quale verrà definito l'ordine di partenza della gara in programma sabato.