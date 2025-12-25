Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, fiori d'arancio per Venus Williams: ha sposato il modello Andrea Preti

25 Dic 2025 - 12:04

Fiori d'arancio per Venus Williams che lo scorso fine settimana ha sposato in Florida il modello e attore italo-danese Andrea Preti. Ad annunciarlo la stessa tennista nella giornata di ieri sui social media. Lo riporta il Guardian. Le nozze sono state celebrate a Palm Beach dopo cinque giorni di festeggiamenti con familiari e amici. La coppia aveva già preso parte a una cerimonia non ufficiale in Italia. I due si erano conosciuti nel 2024 durante la settimana della moda a Milano per poi fidanzarsi a gennaio 2025.

Williams aveva parlato pubblicamente per la prima volta della sua relazione con Preti durante il Dc Open di Washington di luglio. Dopo aver vinto un incontro di singolare, Williams aveva ringraziato il suo fidanzato, presente sugli spalti. Nonostante i 45 anni di età, Venus sembra non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Prima del torneo di Washington veniva da una inattività di 16 mesi ma ha già dichiarato che intende prendere parte alla sua 33esima stagione consecutiva del Wta tour a partire da Auckland a gennaio.

Ultimi video

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

I più visti di Altri Sport

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:38
Il padre di Alcaraz: "Divorzio da Ferrero? Ognuno la pensi come vuole"
12:04
Tennis, fiori d'arancio per Venus Williams: ha sposato il modello Andrea Preti
10:14
Milano Cortina, Mit: "Viaggio Fiamma Olimpica è racconto condiviso"
08:52
Domani il passaggio della Fiamma Olimpica a Gaeta
23:22
Biathlon: federazione Norvegia, autopsia Bakken sarà eseguita in Italia