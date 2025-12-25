Tennis, fiori d'arancio per Venus Williams: ha sposato il modello Andrea Preti

Fiori d'arancio per Venus Williams che lo scorso fine settimana ha sposato in Florida il modello e attore italo-danese Andrea Preti. Ad annunciarlo la stessa tennista nella giornata di ieri sui social media. Lo riporta il Guardian. Le nozze sono state celebrate a Palm Beach dopo cinque giorni di festeggiamenti con familiari e amici. La coppia aveva già preso parte a una cerimonia non ufficiale in Italia. I due si erano conosciuti nel 2024 durante la settimana della moda a Milano per poi fidanzarsi a gennaio 2025.