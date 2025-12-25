Tennis, fiori d'arancio per Venus Williams: ha sposato il modello Andrea Preti

Fiori d'arancio per Venus Williams che lo scorso fine settimana ha sposato in Florida il modello e attore italo-danese Andrea Preti. Ad annunciarlo la stessa tennista nella giornata di ieri sui social media. Lo riporta il Guardian. Le nozze sono state celebrate a Palm Beach dopo cinque giorni di festeggiamenti con familiari e amici. La coppia aveva già preso parte a una cerimonia non ufficiale in Italia. I due si erano conosciuti nel 2024 durante la settimana della moda a Milano per poi fidanzarsi a gennaio 2025.
Williams aveva parlato pubblicamente per la prima volta della sua relazione con Preti durante il Dc Open di Washington di luglio. Dopo aver vinto un incontro di singolare, Williams aveva ringraziato il suo fidanzato, presente sugli spalti. Nonostante i 45 anni di età, Venus sembra non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Prima del torneo di Washington veniva da una inattività di 16 mesi ma ha già dichiarato che intende prendere parte alla sua 33esima stagione consecutiva del Wta tour a partire da Auckland a gennaio.