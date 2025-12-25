Milano Cortina: la Fiamma Olimpica domani alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta si prepara a vivere un evento di straordinario valore simbolico e civile. Il 26 dicembre il Parco reale accoglierà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, emblema universale di pace, unità e dialogo tra i popoli e, al termine della manifestazione, aprirà ufficialmente al pubblico il nuovo accesso di Corso Giannone, segnando una nuova fase nella relazione tra il sito UNESCO e la città di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura è stato scelto per il rituale simbolico della manifestazione a cinque cerchi che, dal 1936, rappresenta i valori della pace e dell'unità. La Fiamma Olimpica, dopo aver attraversato parte del territorio cittadino, intorno alle ore 9, varcherà i cancelli del Museo verde per il suggestivo scambio della fiaccola.