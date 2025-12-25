Milano Cortina, Mit: "Viaggio Fiamma Olimpica è racconto condiviso"

"Nel cuore delle festività natalizie, il Viaggio della Fiamma Olimpica continua ad accompagnare l'Italia verso i Giochi Invernali, trasformando il countdown olimpico in un racconto condiviso di partecipazione, identità e coesione. Napoli è tra le tappe simbolo di questo percorso: la Fiamma è in Campania dal 21 al 28 dicembre e resterà nel capoluogo partenopeo fino al 26, attraversando quartieri, comunità e luoghi iconici della città. Il momento più suggestivo si è svolto il 23 dicembre, con la cerimonia in piazza del Plebiscito. In una delle piazze simbolo del Paese, addobbata per il Natale, le luci delle festività si sono unite idealmente al fuoco olimpico, offrendo a cittadini e visitatori un'immagine potente di unità nazionale e partecipazione collettiva. Famiglie, giovani e turisti hanno accompagnato l'arrivo della Fiamma in un clima di festa, trasformando la staffetta in un vero rito civile condiviso". Così il Mit in una nota.
"Partita dall'antica Olimpia il 26 novembre e consegnata all'Italia ad Atene, la Fiamma ha iniziato il suo percorso nazionale il 6 dicembre da Roma - ricorda il Mit -. Un viaggio lungo oltre 12.000 chilometri e più di 300 comuni, che unisce territori, culture e paesaggi diversi, rafforzando giorno dopo giorno il legame tra i Giochi e le comunità locali. La tappa napoletana, nel pieno delle festività natalizie, conferma il valore profondamente nazionale di Milano Cortina 2026. Anche città lontane dagli scenari tradizionali degli sport invernali diventano protagoniste del racconto olimpico, in una staffetta che non è solo celebrazione sportiva ma occasione concreta di inclusione, visibilità e coesione sociale". "Il passaggio della Fiamma a Napoli, tra Natale e Santo Stefano, testimonia come Milano Cortina 2026 stia costruendo una legacy diffusa, fatta di sport, cultura e partecipazione, capace di attraversare l'intero Paese e di accendere, anche durante le feste, il senso di appartenenza a un grande progetto collettivo", conclude la nota.