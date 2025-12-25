Milano Cortina, Mit: "Viaggio Fiamma Olimpica è racconto condiviso"

"Nel cuore delle festività natalizie, il Viaggio della Fiamma Olimpica continua ad accompagnare l'Italia verso i Giochi Invernali, trasformando il countdown olimpico in un racconto condiviso di partecipazione, identità e coesione. Napoli è tra le tappe simbolo di questo percorso: la Fiamma è in Campania dal 21 al 28 dicembre e resterà nel capoluogo partenopeo fino al 26, attraversando quartieri, comunità e luoghi iconici della città. Il momento più suggestivo si è svolto il 23 dicembre, con la cerimonia in piazza del Plebiscito. In una delle piazze simbolo del Paese, addobbata per il Natale, le luci delle festività si sono unite idealmente al fuoco olimpico, offrendo a cittadini e visitatori un'immagine potente di unità nazionale e partecipazione collettiva. Famiglie, giovani e turisti hanno accompagnato l'arrivo della Fiamma in un clima di festa, trasformando la staffetta in un vero rito civile condiviso". Così il Mit in una nota.