Il padre di Alcaraz: "Divorzio da Ferrero? Ognuno la pensi come vuole"

Ad una settimana dall'annuncio della separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, restano ancora tanti dubbi sulle cause. Ieri, in una un'intervista a Marca, il tecnico ha ammesso di sentirsi "ferito" dal divorzio" ma di provare anche "un senso di pace per aver fatto il suo dovere" e che "persone vicine a Carlos" pensavano fosse meglio separarsi. Un chiaro riferimento alla personalità più influente nella vita del 22enne n.1 del tennis mondiale. Il padre, Carlos Alcaraz Gonzalez, il quale in un'intervista alla Efe, si è limitato a dire che "ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa", sulla questione, rifiutando di rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito.