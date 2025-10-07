Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
bkfc italia

BKFC Italia, Roma si prepara alla battaglia: il 25 ottobre Camozzi vs Sakara

E dopo la mezzanotte si resta nel palazzetto: after party con Andrea Damante e Dj Hellen fino alle 2:30, per un evento senza precedenti

07 Ott 2025 - 13:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sabato 25 ottobre il Palazzo dello Sport di Roma diventerà l’epicentro mondiale del Bare Knuckle, grazie alla visione di Gabriel Rapisarda, partner di Conor McGregor e imprenditore, proprietario di Gabriel & Spirits, che ha sponsorizzato e finanziato completamente l’evento e che ha portato la promotion BKFC in Italia. Dalle ore 16:00 si apriranno i cancelli, e alle 20:00 partirà uno spettacolo unico: BKFC 83 porterà nella Capitale il match che tutti volevano, Chris Camozzi (USA), campione del mondo dei Cruiserweight BKFC, contro il leggendario Alessio “Legionarius” Sakara, romano, icona assoluta del fighting italiano. Duello per la cintura, niente guanti, solo cuore, tecnica e coraggio e Roma è pronta a ruggire.

Non è “solo” un main event. La card di BKFC 83 è una miccia che corre veloce: Ben Bonner vs Franco Tenaglia (lightweight), Nico Gaffie vs Jelle Zeegers (featherweight) e Jimmy Sweeney vs Carlos Trinidad (welterweight) sono già confermati sul sito ufficiale. E non finisce qui perché Roma si tingerà davvero di tricolore con Andrea “Italian Thunder” Bicchi vs Tomáš Meliš, Walter Pugliesi vs Karl Thompson, Francesco Ricchi vs Josef Hála, Enzo Tobbia vs Ouadia Tergui ed Ernesto Papa vs Fred Sikking, una notte che metterà gli italiani al centro della scena internazionale.

Il richiamo è globale, ma Roma sente il profumo di casa. Sakara porta in dote la spinta di un’intera città, Bicchi torna sul ring dopo l’esordio da brividi a Firenze, Pugliesi (il “Kraken”) si ripresenta per far tremare il parquet dell’EUR, Ricchi, romano di nascita, cerca l’ennesimo statement fight nel suo ritorno più atteso. Nel frattempo Camozzi brama di difendere la cintura in territorio ostile con la sua tecnica pulita, la grandissima esperienza come fighter, in pratica, un killer col sorriso. Questa sarà la notte in cui il bare knuckle farà pace con la sua essenza: niente alibi, solo verità.

“Volevamo alzare l’asticella dopo il debutto italiano, e Roma è la risposta più clamorosa: una card internazionale di altissimo livello con Sakara a caccia della gloria davanti alla sua gente. È la prova che il bare knuckle in Italia non è una moda ma è già cultura, pubblico, storytelling, un contenuto premium per gli appassionati di sport adrenalinici ed è soprattutto emozione pura”, dichiara Gabriel Rapisarda.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

E quando penserai di aver visto tutto… non andare via. Dopo l’ultimo gong la notte continuerà perché dalle 00:00 alle 2:30 si svolgerà un after party unico dentro il Palazzo dello Sport: consolle rovente e special guest Andrea Damante e Dj Hellen, per una coda di serata pensata per chi vuole vivere BKFC 83 senza soluzione di continuità, tra adrenalina e dancefloor. Una fight night che diventa nightlife.

“Abbiamo voluto regalare a Roma un format nuovo, sport da brividi, produzione internazionale, e poi musica e intrattenimento senza cambiare location. L’after party con Andrea Damante è la ciliegina che trasforma l’evento in un’esperienza completa: si arriva per i colpi, si resta per ballare con un parterre vip incredibile e star da tutto il mondo”, conclude Luigi Perillo.

E i riflettori saranno puntati anche su Conor McGregor, co-owner di BKFC, che ha già spinto l’evento di Roma sui suoi canali e, parola dell’organizzazione, sarà in prima fila a tifare i fighter. Lo si è visto dettare i tempi della stagione BKFC e infiammare conferenze e weigh-in e ora la Capitale è pronta ad accoglierlo nel suo “salotto buono”.

Le prevendite sono attive su Clappit e sono disponibili anche pacchetti Table con plus esclusivi come l’accesso alla conferenza stampa del giovedì e al weigh-in/face-off del venerdì. Un’occasione per vivere BKFC 83 da “insider”, a contatto con i protagonisti e con i media.

“Se ami lo sport senza filtro, questo è il tuo appuntamento. Roma sarà una colonna sonora di colpi e cori, una celebrazione del fighting made in Italy con un’anima globale. Il nostro invito è semplice: non guardarlo il giorno dopo sui social, vieni a viverlo dal vivo”, conclude Gabriel Rapisarda.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:30
LeBron si ritira? Prezzi alle stelle per l'ultima in casa dei Lakers
13:24
Tennis, Atp Shanghai: Rune ai quarti, Perricard ko in tre set
12:36
Abodi a Fieramilano, sopralluogo a pista speed skating e hockey
12:08
Tennis, Panatta: "Tornei prove di sopravvivenza, Sinner eviti tour de force"
11:29
F1, Hamilton: "Grazie per sostegno, Ferrari si rialzerà"