BKFC Italia, Roma si prepara alla battaglia: il 25 ottobre Camozzi vs Sakara

E i riflettori saranno puntati anche su Conor McGregor, co-owner di BKFC, che ha già spinto l’evento di Roma sui suoi canali e, parola dell’organizzazione, sarà in prima fila a tifare i fighter. Lo si è visto dettare i tempi della stagione BKFC e infiammare conferenze e weigh-in e ora la Capitale è pronta ad accoglierlo nel suo “salotto buono”.