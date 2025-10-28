Logo SportMediaset

CAMPIONATO ITALIANO

Biliardo: Pierluigi Sagnella trionfa nella prima tappa del National Billiard Challenge 2025

Oltre 1.800 atleti in gara per la prima tappa del Campionato Italiano di Stecca

28 Ott 2025 - 17:22
© fibis.it

Il grande biliardo italiano ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione con la prima prova del National Billiard Challenge (NBC) 2025, svolta dal 17 al 26 ottobre tra Rho, Bareggio e Arese.

La manifestazione, valida come prima prova stagionale del Campionato Italiano di Stecca, ha registrato numeri da record: 1.816 atleti iscritti nelle categorie Nazionali, Master, 1ª, 2ª e 3ª categoria, a conferma della crescita e della popolarità sempre maggiore del biliardo sportivo in Italia.

Le competizioni si sono svolte su 25 tavoli da biliardo con formula di gioco “Filotto 60”, che ha coinvolto tutte le categorie. Dalle eliminatorie al tabellone finale, fino all’ingresso degli atleti Nazionali PRO a partire dai sedicesimi, la manifestazione ha offerto dieci giorni di sfide spettacolari e di altissimo livello tecnico.

© fibis.it

La partita finale, disputata domenica 26 ottobre presso IL CENTRO di Arese, ha visto sfidarsi due campioni del biliardo in un incontro intenso e spettacolare. Pierluigi Sagnella, nato a Caserta nel 1978, ha superato con un punteggio di 2-1 il campione del mondo in carica Andrea Ragonesi, torinese, classe 1997, aggiudicandosi così la prima tappa del National Billiard Challenge 2025.

Dopo aver ceduto il primo set, Sagnella ha reagito con determinazione, conquistando il secondo e il terzo grazie a una condotta di gara impeccabile e a una sequenza perfetta di quattro “strisci” consecutivi. L’incontro, combattuto punto a punto e ricco di giocate magistrali, ha entusiasmato sia il pubblico presente sia i telespettatori in collegamento.

Ottime prestazioni anche nelle semifinali, dove Sagnella ha avuto la meglio su Daniel Ricardo Lopez (2–1), mentre Ragonesi ha superato Riccardo Barbini (2–0) al termine di un confronto equilibrato e di grande qualità tecnica. Barbini e Lopez, hanno chiuso al terzo posto ex aequo, a ulteriore conferma della qualità e del livello agonistico della manifestazione.

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano di Stecca sarà il 45° Gran Premio di Goriziana di Saint-Vincent, in programma dal 15 al 30 novembre.

