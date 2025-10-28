Biliardo: Pierluigi Sagnella trionfa nella prima tappa del National Billiard Challenge 2025

Dopo aver ceduto il primo set, Sagnella ha reagito con determinazione, conquistando il secondo e il terzo grazie a una condotta di gara impeccabile e a una sequenza perfetta di quattro “strisci” consecutivi. L’incontro, combattuto punto a punto e ricco di giocate magistrali, ha entusiasmato sia il pubblico presente sia i telespettatori in collegamento.