Big Babol e The Spot insieme per il territorio

The Spot non è solo uno skatepark: è una storia lunga più di vent’anni, fatta di rigenerazione urbana, sport come motore sociale, cultura ed inclusione. Fondato nel 2003 da William Zanchelli e da un gruppo di amici con una visione condivisa, The Spot è oggi un punto di riferimento a livello internazionale per lo skateboarding e per gli sport rotellistici. Evento dopo evento -grazie all’impegno di volontari, atleti e operatori culturali- ha saputo trasformarsi in un vero punto fermo per centinaia di giovani di Ostia e di Roma: da un’ex area dismessa del litorale romano, ad uno spazio educativo e presidio sociale.