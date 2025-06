Ciclismo: Fci, protocollo con Osservatorio bullismo e disagio giovanile

ONBD e FCI metteranno in campo risorse e l'impegno necessario per: definire un programma di lavoro annuale comune, svolgere attività di promozione attraverso i propri canali di comunicazione in particolare per il progetto 'Campioni di vita' rivolto alle scuole; favorire la diffusione della cultura sportiva come strumento di formazione, di esempio e tolleranza. Per il raggiungimento di questi obiettivi ONBD e FCI costituiranno un gruppo di lavoro che si riunirà periodicamente con il compito di elaborare proposte ed esaminare le iniziative da intraprendere.