Formula1, Antonelli: "Meglio 100 a maturità o vittoria? Tutti e due"

"Ho fatto del mio meglio, adesso aspettiamo i risultati", ha aggiunto il giovane pilota di Formula 1 della Mercedes. Antonelli ha scelto la traccia di riflessione sul tema del "rispetto", basata su un testo del giornalista di Avvenire, Riccardo Maccioni. "Ero abbastanza teso per oggi", ha ammesso il driver della Mercedes, reduce dal terzo posto ottenuto nel Gran Premio del Canada. "Il tempo per prepararmi non è stato tantissimo", ha confessato ai cronisti che lo attendevano fuori dalla scuola, ma ora si sente "molto più rilassato" in vista della seconda prova di inglese di domani e dell'orale, che sosterrà prima del GP d'Austria. Il pilota sta "cercando di studiare facendo più collegamenti possibile" tra le diverse materie, per compensare le assenze dovute agli impegni in Formula 1.