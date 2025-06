Ciclismo: Giro Next Gen, 4/a tappa a Dunwoody, Widar resta maglia rosa

Il vincitore di tappa Dunwoody, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non avevo ottenuto ciò che volevo nella cronometro e nella prima tappa. Ma sapevo, fin da quando è stato pubblicato il percorso qualche settimana fa, che la tappa 4 era la mia. L'ho avuta in testa per tanto tempo, immaginando che sarei potuto andare in fuga presto oppure provare a resistere per uno sprint di gruppo. Tutta la squadra e lo staff hanno creduto in me stamattina, mi hanno dato fiducia. Questa è la mia seconda vittoria dell'anno, ha un grande significato per me. È stata una sorpresa ancora più grande della prima. È fantastico".