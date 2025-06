Milano-Cortina: a Fiera Milano appalto servizi Giochi per oltre 30 mln

Fiera Milano S.p.A., leader in Italia e tra i principali operatori integrati a livello internazionale nel settore fieristico e congressuale, comunicato di essere vincitrice "della consultation indetta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per l'appalto dei servizi relativi alla progettazione, gestione operativa e dismissione delle infrastrutture temporanee che saranno ospitate presso il quartiere fieristico di Rho in occasione degli eventi sportivi di pattinaggio di velocità e hockey sul ghiaccio del 2026. Le attività comprendono una serie di interventi infrastrutturali temporanei per garantire la piena funzionalità degli spazi destinati alle competizioni sportive. Tra le principali opere previste ci sono: allestimenti modulari e scenotecnici, installazione di strutture interne ed esterne dedicate alla configurazione funzionale degli spazi gara; tribune e strutture di supporto per il pubblico, realizzate tramite impalcati e sistemi di scaffalatura in grado di ospitare spettatori, delegazioni e team tecnici; moduli prefabbricati e cabine operative, spogliatoi, aree staff, locali tecnici e sale operative temporanee a servizio delle competizioni; tensostrutture e coperture, per la protezione e la copertura di aree di accesso, supporto logistico, hospitality e aree media; recinzioni e barriere di sicurezza, dispositivi di delimitazione, canalizzazione dei flussi e controllo accessi in linea con gli standard di sicurezza olimpici; sistemi impiantistici provvisori, impianti idrici, antincendio, cucine mobili, cablaggi e infrastrutture tecniche essenziali per il funzionamento dei siti; apparati tecnici e macchinari operativi: dotazioni meccaniche e attrezzature per le fasi di montaggio e smontaggio".