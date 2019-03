Biathlon, Mondiali Oestersund: Wierer e Hofer d'argento nella staffetta singola mista

14/03/2019

Terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di biathlon di Oestersund in Svezia. Dopo il bronzo nella staffetta mista el'argento di Elisa Vittozzi nella 15 km individuale femminile, Dorothea Wierer e Lukas Hofer conquistano l'argento nella staffetta singola mista, al debutto in una rassegna iridata. La coppia azzurra chiude a 13"4 dalla Norvegia di Roeiseland Johannes Boe che taglia il traguardo in 35'43"2. Bronzo alla Svezia di Oeberg e Samuelsson.