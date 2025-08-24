Logo SportMediaset
Golf, The Dutch Futures: vittoria Celli, ottavo Paratore

24 Ago 2025 - 23:12

Trionfo azzurro in Olanda. Filippo Celli ha firmato il primo titolo sull'HotelPlanner Tour vincendo con 269 (71 71 62 65, -15) colpi il The Dutch Futures, Renato Paratore si è classificato ottavo con 276 (69 71 67 69, -8) e Stefano Mazzoli nono con 277 (70 73 68 66, -7). Con questo risultato i primi due hanno messo una seria ipoteca su una delle 20 'carte' per il DP World Tour 2026 che saranno assegnate a fine stagione ai primi della Road To Mallorca (ordine di merito), mentre è in corsa anche Mazzoli. Infatti Celli è salito dal nono al 3° posto, Paratore ha mantenuto il sesto e Mazzoli si è portato dal 20° al 17°.

In seconda posizione con 271 (-13) il tedesco Hurly Long, in terza con 274 (-10) lo scozzese Daniel Young e il francese Oihan Guillamoundeguy e in quinta con 275 (-9) lo scozzese Euan Walker, lo statunitense Chase Hanna e il belga James Meyer De Beco.

Sul percorso del Golf Club The Dutch (par 71), a Spijk in Olanda, Celli ha costruito il successo con un 62 (-9) nel terzo round con cui è salito dal 44° al primo posto. Nel quarto con una partenza molto decisa ha allungato sulle prime nove buche, poi ha rallentato, è stato superato di un colpo da Long, ma nel finale ha operato il sorpasso vincente con tre birdie sulle ultime quattro (65 -6, un eagle, sei birdie, due bogey).

Trionfo azzurro in Olanda. Filippo Celli ha firmato il primo titolo sull'HotelPlanner Tour vincendo con 269 (71 71 62 65, -15) colpi il The Dutch Futures, Renato Paratore si è classificato ottavo con 276 (69 71 67 69, -8) e Stefano Mazzoli nono con 277 (70 73 68 66, -7). Con questo risultato i primi due hanno messo una seria ipoteca su una delle 20 'carte' per il DP World Tour 2026 che saranno assegnate a fine stagione ai primi della Road To Mallorca (ordine di merito), mentre è in corsa anche Mazzoli. Infatti Celli è salito dal nono al 3° posto, Paratore ha mantenuto il sesto e Mazzoli si è portato dal 20° al 17°.

In seconda posizione con 271 (-13) il tedesco Hurly Long, in terza con 274 (-10) lo scozzese Daniel Young e il francese Oihan Guillamoundeguy e in quinta con 275 (-9) lo scozzese Euan Walker, lo statunitense Chase Hanna e il belga James Meyer De Beco.

Sul percorso del Golf Club The Dutch (par 71), a Spijk in Olanda, Celli ha costruito il successo con un 62 (-9) nel terzo round con cui è salito dal 44° al primo posto. Nel quarto con una partenza molto decisa ha allungato sulle prime nove buche, poi ha rallentato, è stato superato di un colpo da Long, ma nel finale ha operato il sorpasso vincente con tre birdie sulle ultime quattro (65 -6, un eagle, sei birdie, due bogey).

