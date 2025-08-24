Ciclismo, Mondiali pista jr: trionfo azzurro ad Apeldoorn

Ci sono diversi elementi tecnici che meritano di essere evidenziati in questi mondiali. Il primo riguarda la crescita costante di titoli e medaglie: negli anni l'Italia ha scalato le classifiche fino a stabilizzarsi ai vertici mondiali. Il secondo è legato alla velocità femminile, che ha messo in mostra un gruppo di ragazze di altissimo livello con Matilde Cenci come punta di diamante. Mai, nella storia delle Nazionali italiane, era stato possibile contare su un gruppo così ampio di velociste competitive. Il tecnico Ivan Quaranta, dopo aver portato in alto la velocità maschile, sta riuscendo a fare altrettanto anche con quella femminile.