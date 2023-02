Biathlon, Mondiali: prima medaglia Italia, staffetta mista d'argento

© Getty Images

Cominciano nel migliore dei modi i Mondiale di biathlon per l'Italia. Il quartetto composto da Wierer, Vittozzi, Bionaz e Giacomel ho conquistato una fantastica medaglia d'argento nella staffetta mista. A Oberhof, gli azzurri si sono inchinati solo alla fortissima Norvegia e hanno preceduto sul traguardo la Francia, tornando sul podio in questa specialità in un grande evento dopo Anterselva 2020. Anche allora l'Italia vinse un argento.