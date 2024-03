Biathlon, Lisa Vittozzi vince per la terza volta la Coppa del Mondo nell'individuale

BIATHLON

© ufficio-stampa In mezzo alla bufera di Oslo-Holmenkollen è spuntato un lampo di luce azzurra. A spalancare il cielo norvegese ci ha pensato Lisa Vittozzi che ha conquistato nell'individuale la Coppa del Mondo di biathlon. La 29enne di Sappada ha chiuso in quarta posizione la prova valida per la terzultima tappa del circuito mondiale garantendosi così per la terza volta la Sfera di Cristallo precedendo di 165 punti la scandinava Ingrid Landmark Tandrevold.

Una prova complicata per la friulana che ha dovuto innanzitutto far i conti con la nebbia che ha rinviato la gara di un giorno rispetto alla programmazione originale a cui si è aggiunto un ulteriore mezz'ora di ritardo al fine di consentire la disputa della prova. Nonostante un errore al secondo poligono e uno al terzo, la portacolori dei Carabinieri ha tagliato il traguardo con 51"2 secondi di distacco da Tandrevold che, nonostante una kermesse perfetta, non è riuscita a recuperare il terreno necessario per rimanere in corsa per la Coppa. Seconda piazza per la svedese Elvira Oeberg che, nonostante una prova ottimale sugli sci, ha patito due errori al tiro nei primi poligoni chiudendo le proprie fatiche con 28"8 dalla vincitrice e terminando la prova davanti alla norvegese Ida Lien, con all'attivo sì un solo bersaglio mancato, ma molto più lenta nel fondo.

"E' sempre una soddisfazione vincere una Coppa del mondo di specialità, ho centrato un altro grande obiettivo per questa stagione e sono contenta di questo trofeo, il terzo nell'individuale sui quattro che ho conquistato - ha spiegato Vittozzi -. L'anno prossimo mi concentrerò per vincerne un altro in un'altra specialità. In questa gara ho commesso un errore di troppo, forse non sono stata completamente concentrata al poligono, ma ho limitato bene i danni sugli sci".

In chiave italiana buona prestazione per Hannah Auchentaller che ha concluso ventesima con due errori e 2’41″4 di ritardo, mentre Samuela Comola è ventiseiesima, anche lei con due sbagli e 3’08″4 di gap. Sono infine giunte più attardate Michela Carrara, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi. A livello di classifica generale Tandrevold guadagna terreno e sale a 809 punti precedendo la francese Justine-Braisaz Bouchet (725) e Lisa Vittozzi (721).