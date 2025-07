Volley: Mondiali donne 2025, le 25 azzurre pre-convocate da Velasco

Ufficializzato il 'listone' per i Campionati del Mondo Femminili 2025. A poco meno di un mese dalla competizione iridata in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia, la Federazione Italiana Pallavolo ha inviato alla FIVB l'elenco preliminare delle 25 atlete da cui poi il CT Julio Velasco selezionerà le 14 che andranno all'assalto del Mondiale. Di seguito l'elenco delle atlete inserite nella lista delle 25 1. Anna Gray, 2. Alice Degradi, 3. Carlotta Cambi, 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino, 8. Alessia Orro, 9. Jennifer Boldini, 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 12. Giorgia Frosini, 14. Linda Nwakalor, 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 18. Paola Egonu, 19. Sarah Fahr, 20. Chidera Eze, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 23. Ilenia Moro, 24. Ekaterina Antropova, 25. Yasmina Akrari, 26. Martina Armini, 29. Alice Nardo, 32. Adhu Malual, 35. Matilde Munarini.