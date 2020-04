Baseball, Jennifer Lopez e il compagno vogliono acquistare i New York Mets

MLB

Dal football al baseball. Jennifer Lopez, una delle star dell'ultimo show del Super Bowl, vuole mettere le mani sui New York Mets. La notizia è stata lanciata da Scott Soshnick, ex reporter di Bloomberg, e ripresa da diversi media americani. J-Lo e il compagno Alex Rodriguez (che per altro è un ex stella dei rivali cittadini dei Mets, i New York Yankees) avrebbero già contattato JP Morgan Chase, la più grande banca degli Stati Uniti, per racimolare il capitale necessario all'investimento: si parla di circa 2,6 miliardi di dollari per l'80% delle quote.

La cifra è quella che la famiglia Wilpon, proprietaria del club, aveva chiesto al filantropo Steve Cohen a dicembre, prima che la trattativa si arenasse. Una quantità di denaro spaventosa, a cui la coppia Lopez-Rodriguez non può neanche avvicinarsi (si stima che il loro patrimonio netto di coppia sia attorno ai 750 milioni di dollari). Ecco perché i due sono in cerca di investitori e si sono rivolti al colosso americano dei servizi finanziari: sfruttando la loro visibilità è probabile che l'affare vada in porto. Non è d'altronde raro, sottolineano i media Usa, che le celebrità mettano il proprio volto in operazioni simili, diventando l'immagine di una società pur mantenendone solo una quota di minoranza.