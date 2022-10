Babicz si beve... il Cappuccino: performance tra realtà e leggenda sul Monte Bianco  

ALPINISMO

Nuova performance ad alta quota del quarantenne speed climber italo-polacco sul versante francese del Monte Bianco: in solitaria e senza corda

© Vittorio Maggioni Cantabris Ammonta ad otto ore circa il tempo standard richiesto ad un alpinista esperto per raggiungere la vetta del Grand Capucin, sul versante francese del Monte Bianco. Filip Babicz ha impiegato appena 49 minuti: da solo e slegato! Sul pilastro di granito rosso che si innalza nel cuore del massiccio viene così scritta una nuova pagina nella storia dell’alpinismo, o meglio dello speed climbing: l'arrampicata in velocità. L’alpinista italo-polacco fa saltare il banco ed entra nella leggenda. Mai nessuno infatti aveva firmato in precedenza una simile impresa.

© Getty Images

Il Grand Capucin è un pilastro di granito rosso che fa parte della Cresta del Diavolo, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco (Mont-Blanc du Tacul) e prende il suo nome dalla somiglianza a quella di un frate, appunto. Il Gran Cappuccino e la Cresta del Diavolo! Contraddizione in termini ed attrazione degli opposti. Come dire: dibattito, divisione ma anche dialogo attivo. È anche questo il contesto ed il senso della performance alpinistica e velocistica di Babicz.

Definito il re tra i satelliti della massima elevazione dell’arco alpino ed una delle cime più difficili della catena, il Grand Capucin è percorso da alcune tra le vie d’arrampicata più difficili delle Alpi. Rientrato anzitempo da una spedizione sulle Ande del Perù, Babicz ha deciso di… riscattare la sua estate dedicandosi al Grand Capucin. L’allenamento specifico con tanto di ricognizioni è iniziato subito dopo Ferragosto. Venuto il momento di lanciare la sua sfida, il nostro è partito dal punto più basso del Ghiacciaio del Gigante che si trova alla sua base e - dopo i primi duecento metri di salita (una trentina in più rispetto al passato per via della straordinaria fusione del ghiacciaio stesso) - ha affrontato la "Via degli Svizzeri" (in piena parete sud), con uscita in vetta sulla via "O Sole Mio" (parete sud-sudovest).

© Vittorio Maggioni Cantabris

Un’impennata verticale e vertiginosa di 570 metri di dislivello positivo, chiusa appunto in soli quarantanove minuti: una performance straordinaria, messa a segno da un fuoriclasse dell’alpinismo sportivo. Raggiunti i 3838 metri della vetta, Filip ha poi fatto ritorno alla base della parete in doppia lungo l’itinerario di salita ed in cinquanta minuti, solo uno in più di quelli necessari per quello che non è stato un semplice FKT (Fastest Known Time) ma un vero e proprio record!

© Vittorio Maggioni Cantabris

Lo speed climber italo-polacco, quarant’anni appena compiuti, originario di Zakopane (su Monti Tatra), dal 2003 residente a Courmayeur, non è nuovo ad imprese di questo tipo: quella firmata venerdì 23 settembre sul Grand Capucin è solo l’ultima di una serie di mirabolanti performances. Nella sua carriera, Filip ha infatti firmato numerosissime salite storiche, come il record della Cresta Integralissima de Peuterey (sempre sul Monte Bianco) e quello sulla cresta Sud dell’Aiguille Noire(entrambi nel 2020), il record sul Pizzo Badile a settembre 2021 e infine la prima assoluta in solitaria di "Appointment with Death", a maggio di quest’anno in Inghilterra.

© Getty Images

“È stato molto stressante e avevo tanta pressione addosso, soprattutto perché il meteo stava cambiando e a breve la via sarebbe diventata impraticabile per la neve fino a primavera dell’anno prossimo. Dopo un mese di preparativi necessari per il record, alla fine sono riuscito ad andarci proprio nell’ultimo giorno utile prima della nevicata che stava per arrivare, ma nonostante tutto la mia ‘corsa’ è andata alla perfezione! Sono davvero molto felice e orgoglioso di esserci riuscito. Indubbiamente è una salita storica per il Monte Bianco e non solo!”.