Autoironia Zanardi: ecco la mia foto al mare

19/04/2019

Campione in tutto, nello sport e nella vita. Alex Zanardi, ancora una volta, ha "trollato" tutti con la sua autoironia. Geniale la risposta del paralimpico al meme che circola in rete da un po' di tempo che prende in giro lui e Bocelli al mare. Dopo il primo tweet del 21 marzo 2018 ( "Almeno mettetemi su uno yatch" ), ora è arrivata anche la foto: cielo, mare e spiaggia senza gambe. Un bel colpo a tutti gli haters, un'altra medaglia da mettere in bacheca per Zanardi.