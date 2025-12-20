Marta Zenoni in gara nell'Eset Cross Challenge dopo l'oro europeo di Lagoa

Tra gli atleti stranieri in gara, ci sarà in particolare una delegazione cinese di cinque atleti in transito a Milano verso i Mondiali USA, rappresentata dal 19enne Yu Shuiqing, recente primatista nazionale di mezza maratona, ma anche da Ma Wenliang e Tian Weizheng al maschile e da Pan Shuanglu e Deng Yue al femminile, senza dimenticare le due promettenti irlandesi Lucie Cawley e Alexandra Joyce.