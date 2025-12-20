Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Marta Zenoni in gara nell'Eset Cross Challenge dopo l'oro europeo di Lagoa

La mezzofondista stella dell'evento milanese da lei già vinto nella scorsa edizione. Confermata intanto l'assenza della squadra azzurra ai prossimi mondiali di cross negli Stati Uniti

di Redazione Sprintnews
20 Dic 2025 - 09:21
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Marta Zenoni, recente medaglia d'oro nella staffetta mista agli Europei di corsa campestre a Lagoa, sarà la stella più attesa dell’Eset Cross Challenge, in programma domani 21 dicembre al Parco Montestella di Milano, gara che rappresenta idealmente un prologo ai Mondiali di cross del 10 gennaio a Tallahassee negli Stati Uniti, rassegna che però non vedrà al via atleti italiani come confermato anche dal direttore tecnico delle nazionali azzurre, Antonio La Torre.

La quinta edizione della manifestazione milanese di cross, organizzata da Top Training con la direzione tecnica di Giorgio Rondelli, vedrà quindi al via tra le donne da grande favorita la 26enne atleta bergamasca, già vincitrice nella scorsa edizione dell'evento sui 5 km del tracciato, dopo una stagione di grande spessore culminata con la vittoria negli 800 metri dei campionati assoluti di Caorle, i primati italiani del miglio all’aperto e dei 1500 al coperto, il trionfo in Portogallo con la staffetta mista, salvo l'unica delusione rappresentata dalla beffa di essere stata squalificata nella semifinale dei 1500 metri ai mondiali di Tokyo, dopo avere conquistato in pista il diritto a disputare la finale.

Tra le altre atlete italiane in gara da evidenziare la presenza di Elena Ribigini, anche lei presente a Lagoa nella gara delle under 23, ma pure Michela Moretton, Adele Roatta, Chiara Spagnoli, Asia Prenzato e Silvia Oggioni, mentre al maschile la figura di spicco sarà rappresentata da Yassin Bouih, campione europeo 2022 nella staffetta mista, senza dimenticare Enrico Vecchi, Thomas D’Este, Simone Valduga e Pietro Pellegrini.

Tra gli atleti stranieri in gara, ci sarà in particolare una delegazione cinese di cinque atleti in transito a Milano verso i Mondiali USA, rappresentata dal 19enne Yu Shuiqing, recente primatista nazionale di mezza maratona, ma anche da Ma Wenliang e Tian Weizheng al maschile e da Pan Shuanglu e Deng Yue al femminile, senza dimenticare le due promettenti irlandesi Lucie Cawley e Alexandra Joyce.

© Roberto Mandelli/Eset 2024

© Roberto Mandelli/Eset 2024

marta zenoni
cross

Ultimi video

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

I più visti di Atletica

Parolini: "Non punto alle Olimpiadi ma solo a migliorarmi"

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Europei: due super argenti per l’Italia con la Iapichino e la 4x400

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:19
Camilla Giorgi torna in campo? "Mai dire mai"
12:18
Atalanta, emergenza in difesa. Scalvini subito titolare?
Come sta Jake Paul
12:14
Come sta Jake Paul
12:13
Sci: l'austriaca Huetter vince la libera in Val d'Isere. Pirovano quinta, Goggia sbaglia ed è ottava
12:12
Milan, per la difesa spunta anche Süle