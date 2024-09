Vissa vince nei 1500 metri donne di Zagabria con un eccellente 3'58"33

ATLETICA

La primatista italiana sfiora ancora il suo fresco record nazionale con una gara tutta di testa

© Getty Images Sintayehu Vissa, ventottenne mezzofondista italiana di origini etiopiche, dimostra ancora una volta la sua eccellente condizione nel Boris Hanžeković Memorial di Zagabria, tappa Gold del Continental Tour, dominando la gara dei 1500 metri con il tempo di 3'58"33 che avvicina di tantissimo il suo primato nazionale di 3'58"11 con cui nella semifinale delle Olimpiadi aveva superato dopo 42 anni il vecchio limite di Gabriella Dorio, crono peraltro sfiorato anche nel corso del Golden Gala Pietro Mennea a Roma quando ha chiuso la sua prova in 3'58"12.

Bellissima la condotta di gara dell'atleta adottata in giovane età da una famiglia friulana, da qualche anno negli Stati Uniti dove vive e si allena con un contratto da professionista, la quale è partita da sola negli ultimi 400 metri staccando le sue due rivali con cui aveva condotto la prima parte della prova, chiudendo poi sul rettilineo finale in grande spinta davanti alla britannica Katie Snowden seconda con 3'59"39, mentre l'australiana Linde Hall è stata terza con 3'59"72.

Da evidenziare come il crono finale dell'azzurra, per la terza volta sotto i 3'58"40 nelle ultime tre gare, rivesta una valenza ancor più significativa proprio perché ottenuto con l'ultimo giro di pista corso senza nessun riferimento davanti.

Nella gara dei 200 metri l'oro olimpico della 4x100 azzurra a Tokyo 2021, Fausto Desalu chiude al sesto posto con il tempo di 20"53 nella prova vinta dallo statunitense Erriyon Knighton in 19"93, mentre nei 3000 siepi l'altro azzurro Ala Zoghlami finisce in settima posizione con il primato stagionale di 8'19"26 nella prova vinta dal keniano Leonard Kipkemoi Bett in 8'06"33.

Degli altri italiani in gara quinto posto nel disco donne per Daisy Osakue con 62,81 nella prova vinta dalla statunitense Valarie Allman con 67.83, nel disco uomini Alessio Mannucci chiude in sesta posizione con 58,65 nella gara che ha visto il successo dello sloveno Kristjan Cehcon 67.95, e infine nella prova spuria dei 2000 metri è nono il piemontese Ossama El Kabbouri con 4'58"03 nella prova vinta dal belga Isaac Kimeli in 4'54"29.