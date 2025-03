Valensin supera il suo precedente limite di categoria nei 200 al coperto

Elisa Valensin, 18enne grande talento dell'atletica italiana, chiude la sua brillante stagione invernale al coperto con un altro record italiano under 20, vincendo con il tempo di 23"39 i 200 metri nella sua categoria under 20 del triangolare giovanile di Metz, tra le nazionali di Italia, Francia e Portogallo, e diventando la terza italiana assoluta di sempre dopo Manuela Levorato con 23"14 e Virna De Angeli con 23"24, ricordando come la giovane velocista milanese, che alla fine del 2024 ha ricevuto dalla FIDAL il riconoscimento di miglior giovane atleta femminile emergente, avesse già battuto in questo 2025 il suo precedente primato under 20 del 2024 sui 200 con 23"49, ma anche realizzato quello sui 400 con 53"04.