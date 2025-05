Valensin sui 200 metri del Continental Tour di Zagabria contro la campionessa olimpica dei 100 metri

Valensin, allenata dall'ex nazionale specialista di salto in lungo e ostacoli veloci Fausto Frigerio, è esplosa all'attenzione generale nel 2024 con i due ori europei under 18 nei campionati di Banska Bystrica in Slovacchia, sui 200 metri e nella staffetta svedese, ma anche con le eccellenti prestazioni nei mondiali juniores di Lima in Perù affrontati da atleta appartenente alla categoria allieve, dove ha conquistato la finale sia nei 400 con il sesto posto conclusivo, che nella 4x400 con la quinta posizione della squadra nazionale, per poi essere nominata a dicembre dalla FIDAL quale atleta italiana emergente dell'anno, prestigiosissimo riconoscimento a cui hanno fatto subito seguito a inizio del 2025, con l'entrata tra le under 20, due primati di categoria sia nei 200 metri con 23"49 che nei 400 con 53"04.