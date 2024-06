Europei: Tecuceanu e Dosso bronzo negli 800 metri maschili e nei 100 femminili

ATLETICA

Dosso chiude in 11"03 dopo aver battuto con 11"01 in semifinale il suo record italiano. Per Tecuceanu 1'45"40

© Grana/Fidal Catalin Tecuceanu e Zaynab Dosso conquistano altri due bronzi per la squadra italiana nei Campionati Europei di Roma, con il primo che finisce i suoi 800 metri nel tempo di 1'45"40, mentre la seconda ferma il cronometro a 11"03, dopo aver già corso nella semifinale sempre in serata in 11"01, che rappresenta il suo nuovo record italiano.

Per il mezzofondista azzurro di origini rumene, il risultato sta forse un po' stretto in quanto si presentava alla massima manifestazione continentale con la miglior prestazione stagionale europea dell'anno, ma le gare singole fanno sempre storia a se, e comunque prestigioso piazzamento è da considerare per lui quale il definitivo trampolino di lancio internazionale.

Per la velocista italiana di nascita ivoriana, le aspettative della viglia erano più orientate verso un podio che c'è stato, lo stesso già conquistato a Glasgow sui 60 metri indoor dei campionati del mondo, e per lei anche la grande soddisfazione di aver ulteriormente abbassato il proprio record nazionale, avvicinandosi ulteriormente alla barriera degli 11 secondi.

Nella finale del salto triplo femminile Dariya Derkach non si ritrova e chiude all'ottavo posto con 14.03, dopo l'ottima qualificazione dell'altro giorno, nella gara vinta dalla spagnola Ana Peleteiro-Compaorè con l'eccellente misura di 14.85, mentre va ancora peggio a Ludovica Cavalli nella finale dei 1500, che chiude in ultima posizione in 4'35"60, certamente condizionata da un problema in corsa, nella prova vinta dall'irlandese Ciara Mageean con 4'04"66.