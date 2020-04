Tamberi: "Senza senso tornare subito alle gare, non vanifichiamo gli sforzi"

ATLETICA

"Tornare subito a gareggiare, ora, e fare partite non ha molto senso. Tutta l'Italia e il mondo intero hanno fatto un grande sforzo, anche economico: penso alle aziende e ai lavoratori. Gli sforzi fatti finora non compromettiamoli nella fase due". Ha vissuto il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 "come una ferita ma consapevole che fosse la scelta più giusta", ma adesso Gianmarco Tamberi invoca prudenza nel far ripartire lo sport.

"Mi sento come una Ferrari che al giro finale va più lenta dopo aver tirato al massimo - ha proseguto all'Ansa l'altista azzurro - Ma avere un periodo di tranquillità aiuta a non surriscaldare il motore e so che tornerà a pieni giri. Ogni allenamento lo vivo come una gara e ora devo ammettere che questa motivazione è molto piu' bassa. Vivo questo periodo però con molta serenità e dico che non mi fa per niente male. Forse ne potrei anche giovare".

