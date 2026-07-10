Courtois non ce la fa: lascia il campo in lacrime dopo l'infortunio. Rudi Garcia lo consola

10 Lug 2026 - 22:46
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Infortunio per Thibaut Courtois, costretto al cambio al 71' di Spagna-Belgio per un problema nella zona del quadricipite sinistro. Il portiere del Real Madrid è rimasto a terra prima dell'hydration break, visitato dallo staff medico, prima di dare forfeit appena dopo la pausa. Al suo posto, dentro Senne Lammens, class 2002 del Manchester United alla terza presenza con la nazionale. 

Courtois ha lasciato il campo sconsolato, in lacrime, e all'arrivo in panchina è stato abbracciato dai compagni e consolato dal ct Rudi Garcia. 

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