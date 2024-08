Tamberi: "Il fuoco mi spinge a Mondiali, per i Giochi del 2028 vediamo"

© Getty Images

"Sto decisamente meglio dal punto di vista fisico. Non ho sentito più male, ho avuto le ultime due coliche il giorno dopo la gara di Parigi. Dal punto di vista mentale le giornate sono altalenanti. Non tutte le mattine mi sveglio col sorriso. Sicuramente meglio dopo la gara in Silesia. Partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles? Vediamo. Queste Olimpiadi non sono andate come volevo, mi ero preparato una vita intera per la finale di Parigi. Ero certo che se avessi finito come sognavo avrei chiuso. In questo momento sento un qualcosa che mi spinge a mettermi in moto per i Mondiali di Tokyo, ma dovrei capire tante cose. Ci sono mille dubbi". Così Gianmarco Tamberi nella conferenza stampa di presentazione del Golden Gala 'Pietro Mennea' a Roma. Tamberi ha poi parlato del desiderio di avere un figlio con la moglie Chiara: "Non vediamo il momento di avere un figlio e spero di vedere una piccola lei sgambettare per casa", ha aggiunto.