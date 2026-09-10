Tennis, Abodi: "Next Gen Atp Finals in Calabria: detto, fatto"

"Detto, fatto! Dal 9 al 13 dicembre le Next Gen Atp Finals tornano in Italia e si disputeranno al PalaCalafiore di Reggio Calabria, una scelta proposta e fortemente voluta dal Governo, perché crediamo nella necessità di riequilibrare il baricentro delle grandi opportunita' (anche) sportive e di valorizzare tutto il potenziale del Mezzogiorno d'Italia, che in pochi mesi sta diventando teatro dei Giochi del Mediterraneo, della America's Cup e del grande tennis giovanile internazionale. Reggio Calabria rappresenta una nuova frontiera del futuro del tennis mondiale che e' gia' iniziato e siamo convinti che questo evento, dedicato ai migliori talenti Under 20, possa essere un'occasione straordinaria per questa città e questa regione, per i giovani e l'intero movimento". Così in un post su X il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "Lo sport, quando arriva sul territorio, non porta soltanto il fascino della competizione, ma crea entusiasmo, opportunità e nuove prospettive: è questo il valore sul quale continueremo a investire per promuovere la pratica sportiva e tutte le eccellenze dei luoghi, anche in chiave turistica. Un grazie all'Atp e al presidente Andrea Gaudenzi per la fiducia che continuano a rinnovarci, al presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi, al Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, e al sindaco Francesco Cannizzaro che hanno subito accolto con entusiasmo la nostra proposta - ha proseguito - Questo risultato, frutto della collaborazione anche con la nostra società Sport e Salute, è la dimostrazione che quando si lavora con un obiettivo comune ne beneficia la comunità".