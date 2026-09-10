Tennis, Abodi: "Next Gen Atp Finals in Calabria: detto, fatto"

10 Set 2026 - 13:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Detto, fatto! Dal 9 al 13 dicembre le Next Gen Atp Finals tornano in Italia e si disputeranno al PalaCalafiore di Reggio Calabria, una scelta proposta e fortemente voluta dal Governo, perché crediamo nella necessità di riequilibrare il baricentro delle grandi opportunita' (anche) sportive e di valorizzare tutto il potenziale del Mezzogiorno d'Italia, che in pochi mesi sta diventando teatro dei Giochi del Mediterraneo, della America's Cup e del grande tennis giovanile internazionale. Reggio Calabria rappresenta una nuova frontiera del futuro del tennis mondiale che e' gia' iniziato e siamo convinti che questo evento, dedicato ai migliori talenti Under 20, possa essere un'occasione straordinaria per questa città e questa regione, per i giovani e l'intero movimento". Così in un post su X il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "Lo sport, quando arriva sul territorio, non porta soltanto il fascino della competizione, ma crea entusiasmo, opportunità e nuove prospettive: è questo il valore sul quale continueremo a investire per promuovere la pratica sportiva e tutte le eccellenze dei luoghi, anche in chiave turistica. Un grazie all'Atp e al presidente Andrea Gaudenzi per la fiducia che continuano a rinnovarci, al presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi, al Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, e al sindaco Francesco Cannizzaro che hanno subito accolto con entusiasmo la nostra proposta - ha proseguito - Questo risultato, frutto della collaborazione anche con la nostra società Sport e Salute, è la dimostrazione che quando si lavora con un obiettivo comune ne beneficia la comunità".

Ultimi video

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:48

Il progetto di Ranocchia

00:27
Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

01:44
Volley, Europeo d'argento

Volley, Europeo d'argento

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

I più visti di Altri Sport

US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:52
F1, Alonso: "A Madrid per me speciale, la pista non è facile"
15:21
Sabato a Castel Maggiore l'intitolazione del centro sportivo a Alex Zanardi
15:03
Mattarella a Napoli, stasera assisterà a Italia-Svezia di volley
15:02
Basket, presentata a Tortona Supercoppa Lba. Gherardini: "Nova Arena apripista"
13:24
Tennis, Abodi: "Next Gen Atp Finals in Calabria: detto, fatto"