Battocletti vittoriosa sui 1.500 metri di Rovereto nell'epilogo della stagione

"Sono molto felice di aver chiuso la stagione proprio in Trentino nella mia regione, davanti a un pubblico bellissimo che ringrazio molto per il sostegno. In realtà avrei voluto dare più spettacolo, in quanto era stato programmato un ritmo diverso, ma ho capito che non sarei riuscita a tenere un ritmo più forte e ho preferito rimanere tranquilla, per poi vedere alla fine quante energie avessi ed è andato comunque molto bene. È stato un anno ricco di soddisfazioni ma anche complicato per alcuni versi e sono grata tantissimo al mio staff, oltre che alla mia famiglia, per avermi supportata sempre. Adesso vado in vacanza, è qualche anno che non riesco ad andare al mare e ne sento veramente il bisogno."