Stano realizza uno strepitoso primato europeo nei 10.000 metri di marcia in pista

"Tutto mi aspettavo, tranne che di andare così forte. Mi trovo in piena fase di carico, che proseguirà anche nella prossima settimana, in vista degli Europei a squadre e ho scelto di fare la 35 km a Podebrady, in base alla programmazione e anche alle possibilità di squadra. Ho affrontato la gara in libertà, probabilmente questo mi ha aiutato. Le condizioni erano ideali, con una leggera pioggia che non dava fastidio e senza vento. Poi c’è stato lo stimolo del duello con Fortunato, anche gli spettatori si sono divertiti e credo che alla fine la vittoria più bella di oggi sia proprio la risposta del pubblico. È chiaro che questa distanza non ha lo stesso valore di quelle più lunghe, ma è il segnale che sto lavorando bene".