Stano inizia il suo 2025 agonistico con una 20 km di marcia in Cina insieme a Fortunato

Sarà certamente una competizione molto impegnativa per i due marciatori italiani, in quanto affronteranno avversari di elevata caratura tecnica quali su tutti il brasiliano argento di Parigi Caio Bonfim, già molto veloce in stagione con un eccellente tempo di 1h17'37 due settimane fa a Kobe in Giappone, i cinesi Zhang Jun e Wang Kaihua , lo svedese Perseus Karlstrom e l’etiope Misgana Wakuma, tutti atleti classificati nei primi 10 della gara a cinque cerchi in Francia, dove Stano fu quarto dopo aver condotto una splendida gara di testa, ma fu frenato da un cedimento alla caviglia a pochi chilometri dal traguardo, probabile conseguenza dei postumi dell'infortunio al piede patito in occasione dei campionati mondiali a squadre dell'aprile precedente, che gli aveva precluso poi la partecipazione agli europei di Roma.