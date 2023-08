Staffetta 4x100 maschile, Jacobs: "Siamo un gruppo unito, dato il massimo"

Atletica

I vincitori dell'argento mondiale attuali campioni olimpici esprimono tutta la loro felicità dopo la grandissima prestazione

© Getty Images Marcell Jacobs incontenibile dopo l'argento azzurro nella 4x100 davanti alla Giamaica e alle spalle degli invincibili Stati Uniti: "Dopo la gara di ieri sapevamo di poter vincere una medaglia, siamo i campioni olimpici e sapevamo il nostro valore. Siamo entrati in pista con fiducia, siamo un gruppo super unito e siamo andati a prenderci questa super medaglia. Io ho dato tutto me stesso per correre il più velocemente possibile."

"Ormai è una abitudine per me andare bene in staffetta, non esiste un riscatto personale perché quando corri con i tuoi compagni non ricordi nemmeno delle gare individuali. Si corre il più veloce possibile anche per i compagni che oggi ci hanno tifato dalle tribune. Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il cuore esplodere, non riuscivo a restare in piedi ma è stato bello. La nostra forza è questa", ha aggiunto Filippo Tortu.

