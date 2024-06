Europei atletica: Sito vola in finale nei 400 col primato italiano. Tortu ottiene il miglior crono delle semifinali dei 200

ATLETICA

Fantastica impresa del 21enne atleta milanese sul giro di pista. Con Tortu anche Desalu in finale nei 200

© Grana/Fidal Luca Sito continua a sorprendere nei Campionati Europei di Roma, in questa sua prima grande manifestazione internazionale assoluta affrontata a soli 21 anni, realizzando qualcosa di eccezionale con il nuovo primato italiano di 44"75 sui 400 metri, che gli fa vincere la sua semifinale e volare nella finale di domani sera 10 giugno, alle 21.40, dove certamente lotterà per qualcosa di molto importante.

Da evidenziare come Sito con questa eccellente prestazione cronometrica abbia chiuso con il secondo tempo totale tra gli 8 finalisti, dietro solo al britannico Charles Dobson autore di 44"65, e come si sia anche garantito il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi fissato a 45"00, mentre l'altro azzurro presente Edoardo Scotti viene eliminato con il suo quinto posto di 45"92 nella terza semifinale.

Nelle semifinali femminili dei 400, Alice Mangione chiude terza con il personale di 51"34 ma non basta per la finale, mentre vengono anche eliminate Anna Polinari e Giancarla Trevisan rispettivamente con 52"53 e 52"59.

Nella terza semifinale dei 200 maschili, grande dimostrazione di forza di Filippo Tortu, che vince dominando in 20"15, a 5 centesimi dal personale, controllando anche negli ultimi 20 metri, mentre si qualifica per la finale pure Fausto Desalu che chiude secondo nella sua prova con un buon 20"39.