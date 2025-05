Sibilio vince nei 400 H di Savona in 48"44 di record del meeting

Anche nei 200 metri il vento di +2,5 m/s inficia la regolarità cronometrica delle gare dove, tra le donne, domina la britannica Amy Hunt in 22"44 davanti alla svedese Julia Henriksson seconda in 22"94, con il terzo posto in 23"09 di Dalia Kaddari che però cade dopo il traguardo facendosi male a una spalla, e il quarto di Vittoria Fontana in 23"13, mentre tra gli uomini è regolare la brezza e anche il tempo di 20"15 con cui il cubano Reynier Mena vince davanti al francese Ryan Zézé secondo in 20"20, e agli azzurri Andrea Federici e Diego Nappi terzo e quarto rispettivamente con 20"76 e 20"86.