Salto in alto, record mondiale di Tamberi (ma c'è il trucco)

16/12/2018

Il record del mondo di salto in alto appartiene ancora a Javier Sotomayor con il suo 2,45 metri realizzato nel 1993 eppure Gianmarco Tamberi è riuscito a superarlo... durante una convention aziendale! Effettivamente l'azzurro dell'atletica ha saltato 2,46 metri ma con il trucco visto che si è aiutato con una pedana elastica che gli ha dato lo slancio necessario a superare più facilmente l'asticella. Chissà che non sia di buon auspicio per Tamberi, atteso dalla stagione del riscatto.