Palmisano e Stano leader azzurri nei Campionati Europei a squadre nella Repubblica Ceca

Palmisano, 34 anni da compiere il prossimo 6 agosto, dopo il debutto 2025 su una prova test di 5.000 metri in pista ad aprile, gareggerà per la prima volta in carriera sulla distanza dei 35 km dove sarà presente, tra le altre quattro italiane iscritte, Eleonora Giorgi, atleta che è sempre atleta molto esperta sui lunghi chilometraggi come ad esempio in occasione del bronzo nella 50 km dei mondiali di Doha 2019, e infatti a febbraio autrice del primato italiano sui 35 di 2h41'54, disciplina peraltro che dal prossimo anno dovrebbe essere abolita a favore della nuova sui 42,195 km, la stessa distanza della maratona, così come la 20 km dovrebbe essere sostituita a sua volta dalla 21,097 km della mezza maratona.