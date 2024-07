Niente lieto fine per Alex Schwazer: il marciatore altoatesino si ritira nell'ultima gara della carriera

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico di Pechino 2008 si è fermato poco dopo il decimo chilometro a causa di problemi alla schiena

Alex Schwazer ci ha provato, almeno per un'ultima volta, a fare ciò che gli piaceva di più: marciare. Dopo la lunga squalifica per doping l'oro olimpico di Pechino 2008 si è dovuto arrendere al suo corpo che gli ha impedito di completare la QAlex 20k, prova organizzata ad Arco di Trento per segnare il suo ritorno e, contemporaneamente, il suo addio definitivo alle competizioni.

L'atleta altoatesino si è dovuto arrendere poco dopo il decimo chilometro dove era transitato in 42'14", fiaccato dai problemi alla schiena che lo avevano già bloccato qualche minuto prima. Troppo forte il dolore per pensare di completare i 20 chilometri in programma, una scelta rammaricante, ma a cui l'allievo di Sandro Donati ha dovuto sottostare. Per lui si apre ora ufficialmente una nuova vita, al fianco dei figli Ida e Noah a cui aveva dedicato quest'ultima impresa, convinto di averci provato almeno un'ultima volta.