Nelle Olimpiadi di Los Angeles 2028, 13 giorni di gare dedicate all'atletica

Una delle grandi innovazioni per quanto riguarda le gare in pista riguarda la struttura delle finali, in quanto ben 17 delle 20 sessioni previste tra mattina e sera ospiteranno prove dove verranno assegnate delle medaglie, e questo ovviamente aumenterà ulteriormente l'interesse mediatico, mentre è stato attentamente rielaborato il sistema di ripescaggio introdotto nei giochi di Parigi 2024, peraltro un po' criticato, con gli atleti che non supereranno direttamente le batterie a cui sarà offerta una seconda opportunità, ma con un recupero minimo garantito di almeno 36 ore tra batteria e ripescaggio nei 400, circa 24 ore per 800 e 1500, al fine di permettere un recupero adeguato.