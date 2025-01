Nadia Battocletti stella del Cross di Alà dei Sardi

L'evento, intitolato a un'atleta originaria proprio del piccolo comune sardo scomparsa prematuramente a soli 32 anni nel 2014, si disputerà su un percorso di 6 km per le donne e di 10 km per gli uomini, su un tracciato da ripetere di 1.000 metri in località Sa Seddas, appena fuori dal paese, e vedrà quale principale avversaria per l'azzurra la spagnola Maria Forero, già vincitrice della scorsa edizione quando Nadia già iscritta dovette rinunciare per un problema fisico alla vigilia, oltre che le altre due italiane Linda Palumbo e Sara Nestola.