Mondiali atletica, delusione Jacobs: "Mi sono sentito limitato: preparazione ok, ma..."

Jacobs scalda i motori in batteria







































Marcell Jacobs deluso dopo la batteria dei 100 metri a Mondiali di atletica. L'azzurro ha centrato la semifinale in 10"04, ma non è rimasto contento della sua prestazione: "Penso di aver fatto una buona partenza e di aver anche accelerato nel modo corretto. Ma poi, non riesco a lasciarmi andare. Mi sono sentito limitato. Ora devo cercare di mettermi quanto prima nelle mani del fisioterapista, per tentare di essere in condizioni migliori per la semifinale".