Molinarolo si lascia alle spalle il body shaming e punta a un'altra grande stagione nel salto con l'asta

Si chiama body shaming, vale a dire un'azione con cui si vuole deridere una parte del corpo di una persona non ritenuta in linea con i canoni estetici o, come nel caso di Elisa, considerata non adatta per la sua attività sportiva, una discriminazione che sia pur soggettiva può creare in chi la riceve un senso di ansia, disagio e inadeguatezza, cosa non capitata alla saltatrice azzurra che però ha voluto dare un segnale importante a questi coraggiosissimi leoni da tastiera, intraprendendo contro chi l'ha insultata una querela per lasciare un primo importante segno che possa, in futuro, limitare questi odiosi episodi.