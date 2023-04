Atletica, Mo Farah annuncia il ritiro: "A settembre l'ultima gara di una carriera incredibile" 

ATLETICA

L'atleta britannico, due volte oro olimpico e tre volte campione del Mondo, annuncia l'addio all'atletica

© Getty Images Mo Farah è pronto a dire basta, appendendo definitivamente le scarpette al chiodo dopo una carriera costellata di successi. Il mezzofondista britannico, infatti, ha annunciato il ritiro dalle competizioni sportive, dando a tutti appuntamento alla Great North Run dell'11 settembre 2023 in cui, per l'ultima volta da agonista, correrà tra Newcastle e South Shields. Un ritiro a dir la verità posticipato per il 40enne, dato che in precedenza aveva annunciato che la gara di Londra dello scorso weekend sarebbe stata l'ultima in carriera.

Un ripensamento? No, soltanto un modo per prepararsi al meglio all'addio allo sport che gli ha permesso di imporsi quattro volte campione olimpico sui 5.000 e 10.000 metri a Londra 2012 e Rio 2016 in una gara che coinvolge migliaia di partecipanti in Gran Bretagna.

Tre volte campione del mondo nei 5000 e 10000 metri, l'atleta britannico di origini somale alla BBC ha sottolineato: "Mi mancherà quella sensazione, sono emozionato oggi. La Great North Run sarà la mia ultima corsa in assoluto e quello sarà il mio addio. La mia carriera è stata incredibile. Mia moglie e i miei figli mi hanno accompagnato durante questo viaggio e ora voglio dare loro il mio tempo. Voglio anche essere coinvolto nello sport di base e restituire tutto a questa disciplina".