Meucci nella maratona di Roma 15 anni dopo il suo debutto

Daniele Meucci, grande specialista delle corse su strada, sarà l'atleta italiano più atteso della 30esima della Run Rome The Marathon, la 42,195 km della capitale che si disputerà domani mattina 16 marzo e dove l'azzurro, già campione europeo nella disciplina a Zurigo nel 2014 ma anche presente in gara nelle scorse Olimpiadi di Parigi 2024, tornerà in competizione quasi 15 anni dopo il suo debutto ufficiale nella specialità, risalente al 21 marzo 2010, peraltro unica occasione in cui completò il percorso in quanto nella sua unica ulteriore partecipazione del 2019 fu costretto al ritiro.