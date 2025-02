Mei: "Tamberi a Los Angeles si riprenderà ciò che Parigi gli ha negato"

"L'annuncio di Tamberi non mi coglie di sorpresa, sapevo cosa stesse maturando e i contatti con lui erano giornalieri, come sempre è capitato in questi ultimi quattro anni. Ero e resto convinto che abbia ancora tutti i mezzi, fisici e tecnici, per proseguire la sua straordinaria carriera e 'riprendersi' quello che Parigi gli ha negato per un beffardo disegno della sorte". Così a LaPresse, Stefano Mei, presidente della Fidal, all'indomani dell'annuncio di 'Gimbo' Tamberi, sul palco di Sanremo, di proseguire la sua carriera e puntare ai Giochi di Los Angeles 2028.